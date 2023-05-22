信義房屋板橋店專案經理黃詩涵大學就讀台北大學公共行政系，畢業後直接轉換跑道在電子公司任職，雖然收入穩定，工作內容卻較無挑戰性，成為她決定轉職信義房屋的關鍵。入行至今，她秉持好學的「做中學」精神，遇到問題直接向主管機關、稅務單位請教，以便給予客戶最正確、最即時的回覆，不僅成為客戶最佳的房地產顧問，也不時能分享給店內的學弟妹，彼此共好成長。

有別於許多大學同學畢業後選擇考公務員，黃詩涵喜歡自由度、挑戰性艱鉅的工作，因此，她雖然先到電子公司任職2年，仍感到太過穩定，幾經思考後，決定挑戰房仲工作。

一開始雖是一張白紙，難免有不適應的地方，但信義房屋的店長、學長姐都不吝於手心向下與新人分享經驗。黃詩涵舉例，新人時期對開發屋主最感挫折，尤其當同梯陸續簽到委託，自己卻還沒開張，一定會有點緊張；幸好師傅手把手教她如何「打電話」，她才學會不該電話一接通，劈頭就問屋主「你要不要把房子委託給我賣？」而是應該如何應對進退，比較能溫和的傳達訴求。

業務力與專業力逐漸累積之後，黃詩涵也進修不動產經紀人課程並考取證照，每一次服務客戶的過程，她也都把握機會「做中學」。例如當客戶不懂如何申報房地合一稅，她會主動詢問國稅局；或是遇到房子將被法拍、比較急賣的屋主，她也會主動向法院書記官確認「還有多少時間？」以便掌握最精準的銷售時間，協助屋主處理房產，不至於淪落到被法拍。

黃詩涵透露，她當初連機車也不會騎，是為了應徵信義房屋才特別去學，因此，真的入行後，不僅身邊親友不看好，「我自己也以為撐不過6個月！」但信義房屋提供新人前半年月薪保障，期滿不適應還有轉職金，才讓她決定試試看；抱持「失敗也沒關係」的心態，加上好學的精神，黃詩涵先後拿到了信義房屋「新秀獎」，接著又獲得「金仲獎」肯定，累積了越來越深厚的專業，現在儼然成為了客戶最佳的房地產顧問。

談及給予新鮮人的建議，黃詩涵認為，無論求學時期就讀的科系是什麼，其實都可以加入房仲產業，「不是適不適合才來工作，而是有沒有想為人生找到更有挑戰的路！」此外，每當幫客戶完成一件買賣，尤其是難度較高的案子，「沒讓客戶失望」的成就感，更是其他工作經驗很難獲得。

而因應畢業季將至，信義房屋將在6月4日舉辦應屆畢業生職涯探索活動，安排業務、秘書同仁現身分享職涯心路歷程。活動中，將搭配時事趨勢，由高階主管分享企業AI趨勢運用、如何活用ChatGPT面試，凡報名活動者，可獲「WPS適性測驗結果書」，參加者還可抽AirPods Pro；參與面試也會獲得免費的韓系個人履歷照一張。