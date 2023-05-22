大陸男星陳曉近日忙著宣傳新戲《雲襄傳》，他在直播時，無意間卻連線到一個素人，大頭貼還是緋聞前女友趙麗穎，陳曉點開照片還一直問：「這誰啊？」讓原本等著要連線的工作人員超尷尬，直呼：「這個不能、這個不了」。

陳曉在直播連線中點開趙麗穎頭像的帳號，他一看到連問好幾次：「這誰啊？」沒想到照片點開後還卡住，讓工作人員緊張，直呼：「這個不能、這個不了」，短短25秒影片流出，吸引網友狂看，微博還以「陳曉連麥（網絡流行用語，指兩個人同時在麥序打開麥克風互動）到趙麗穎頭像的人」。

其實網友會炸鍋是因陳曉、趙麗穎演出《陸貞傳奇》成為螢幕情侶，陳曉曾公開承認對女方有好感，趙麗穎也表示拍戲默契十足，雖然兩人多次傳出交往，但始終都沒有公開認愛，後來陳曉和陳妍希拍《神鵰俠侶》擦出愛火，趙麗穎在微博取消關注陳曉，間接證實兩人情已逝。

陳曉、陳妍希在2016年結婚，育有一兒「小星星」，雖然兩人不時傳出婚變，但陳妍希認為，婚姻是兩個人的事，只要雙方彼此知道就好，陳曉則認為，回應謠言是要付出經歷「沒必要，當個玩笑看看就好」。