氫能再有新發展！台科大永續能源發展中心團隊致力尋找低成本、附加價值高的產氫方法，經歷多年研究，發現如果將水改成工業廢棄物的碘廢液，透過碘離子氧化產氫，不但可以大量降低過程中的用電，提升能源效率，更可以產生有價值的碘或碘化物。

隨著發展綠能成為全球趨勢，台灣也推出「2050淨零排放」策略，預計大幅增加再生能源比例，要達成這個目標，氫能運用將是很重要的一部分：一方面氫是乾淨的燃料，發電僅會產生水，不會排放廢氣；同時，「產氫」也是儲存電能「Power-to-X（P2X）」的一種方法。

「P2X」是將再生能源的「剩餘電能」轉化成氣體或液體的一種儲能方法。未來再生能源的「瞬間產電量」預計會高於當下的使用需求，產電時間又和實際用電時間有落差，所以如何在高產電的時候存下剩餘電能，變成相當關鍵的命題。

產氫儲能就是其中一種作法，然而，目前常用的產氫方法——水電解，也就是以電流通過水以製造氫氣與氧氣——需要大量電力，成本可觀，發展上遇到很多難題。

台科大永續能源發展中心由化工系教授黃炳照帶領的團隊，致尋找低成本、附加價值高的產氫方法，最近有了新發現。黃炳照表示，碘離子氧化的電位比較低，原本水電解產氫假設需要兩度電，碘離子產氫就只需要一度電，用電量是原先的一半。同時，原先水電解產氫的副產品是氧，應用價值較低，但將碘廢液濃縮後進行氧化還原反應，就能回收裡面的碘，運用在工業、醫藥產業中，附加價值明顯提升。

對台灣的科技業龍頭半導體及顯示器產業來說，這也是一大福音。製程中產生的廢水處置一向繁複又花錢，以碘廢液為例，大多時候都是送回國外原廠做再生的處理，耗時又耗力。不過，透過全新技術，未來可望能原地再生，不只解決污水問題、將碘回收再利用，還能改善產氫的高成本、低效率問題，可謂一舉數得。