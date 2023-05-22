武打女星李卓媚曾為前大陸一級摔角運動員，退役後便加入演藝圈成為武打演員，曾經參演多部大陸電影，更與電影《爺們》及《中國兵王之絕密任務》裡，與任達華及余文樂合作，深受不少觀眾喜愛，而她亮眼的外型也備受矚目，五官更是神似女星劉心悠，被封為「最美女打星」。

近李卓媚日現身香港電音節活動，穿着一身螢光背心及貼身短裙大秀纖細蠻腰與結實腹肌，五官甜美的她擁有一張小巧的瓜子臉，臉上更有迷人的酒窩與小虎牙，一頭長髮更盡顯女人味，網友們也認為她與彪悍的女打星形象造成極大的「反差萌」。

事實上，李卓媚來自廣東，是前大陸一級摔角運動員，年僅6歲時，便已被省隊教練選中，開始接受嚴謹的訓練，經考核測試後更成為大陸栽培運動員，可惜在21歲時因傷退疫，於是轉而投身演藝行業，成為武打替身及演員，同時因為對MMA綜合格鬥運動產生興趣而來港拜師學藝。

李卓媚曾經參演不少大陸影視作品，並先後於電影《爺們》及《中國兵王之絕密任務》裡，與任達華及余文樂合作。其中，李卓媚在《爺們》裡為女主角張藍心擔任替身，一樣短髮及染血造型，在短髮配襯下激似女神劉心悠，而甜美的李卓媚與疑似素顏的張藍心拍攝完後的合照，美翻不少網友，令大家讚嘆竟然有替身演員比女主角更為漂亮。