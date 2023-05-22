各項防疫措施解封後，新冠疫情反撲，兒科醫師陳信宏表示，有患者的同住家人都確診新冠，患者本身也有高燒不退、全身肌肉痠痛、咳嗽等症狀，但快篩都是一條線，以為自己是「天選之人」，沒想到他幫忙對方做篩檢，迅速出現2條線；陳信宏說，很多人都戳太淺或位置不對，才導致快篩結果不準，其實早就中鏢了。

陳信宏前天（20日）在個人臉書粉專指出，這名病患高燒不退、全身肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水，同住家人也都確診新冠肺炎，但他自行快篩都是一條線，問「我是天選之人嗎？」陳信宏替對方快篩，才5分鐘就立刻出現2條線。

陳信宏表示，不少新冠患者怕痛，快篩用的棉花棒戳太淺、位置不對，導致怎麼驗都只有一條線，就以為自己沒確診，其實早就中鏢了。雖然現在防疫大解封，很多人已不再篩檢，但確定診斷才可以保護家人和朋友，才不會再傳染給更多的人，也能及早對症治療。

衛福部疾病管制署副署長羅一鈞日前指出，口罩解封後疫情反撲，從各項指標來看，本土第四波疫情處上升階段，預估到6月底前都會持續升溫。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬也說，4月底口罩解封後感染人數明顯增多、臨床觀察醫院新冠病患多30%，呼籲民眾把口罩戴回來。