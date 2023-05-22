民進黨立委陳歐珀遭爆，和詐騙集團im.B關係匪淺，21日晚間退選。國民黨台北市議員張斯綱、徐巧芯等人22日前往台北地檢署告發陳歐珀政治獻金登載不實、收取不正利益等情事，張斯綱表示，im.B曾提供陳羅東大本營，作為陳的羅東服務處，2021年更是「宜蘭縣進步婦女聯盟」登記地址，理事長正是陳的夫人，陳家長期被詐騙集團包養。

張斯綱指出，陳歐珀與詐騙集團往來密切，除im.B曾提供陳羅東大本營、座車，作為陳的羅東服務處和後援會使用，而地址羅東鎮公正路455號2017年是另一個吸金詐騙集團「亞太國際地產公司」所使用，2021年則是「宜蘭縣進步婦女聯盟」的登記地址，宜蘭縣進步婦女聯盟的理事長，正是陳的夫人徐慧諭女士。

張斯綱質疑，陳歐珀疑似長期接受詐騙集團贊助，陳也承認女兒有和im.B詐騙主嫌曾國緯的女友張淑芬一起合資購屋投資，徐慧諭擔任理事長的宜蘭縣進步婦女聯盟，協會地址也登記在im.B同地址內，難道是無償使用？宜蘭縣進步婦女聯盟長期協助民進黨經營地方組織，掛名召開記者會、參與反核活動等，更曾於2021年申請中油的活動補助款。

張斯綱批評，此事已不是詐騙集團長期資助陳歐珀一人而已，陳家長期被詐騙集團包養，從陳歐珀全家到民進黨某些院長級人士，似乎和詐騙集團是利益共生體。呼籲檢調不要碰到民進黨就轉彎，從金流、人脈關係徹查到底。陳歐珀雖然退選立委，但是還原事實不能就此停止，陳歐珀是自願還是被迫？還是民進黨有很多陳歐珀們？