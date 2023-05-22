群益投信發行首檔可用於存股訴求的台股主題型ETF「00927群益半導體收益ETF」今開募，鎖定獲利能力與配息能力俱佳的優質半導體高息股，協助投資人一次掌握息利雙收優勢。

群益半導體收益ETF(00927)追蹤指數為臺灣半導體收益指數，指數會在每年5月與12月重新審核成分股，完美複製先前群益台灣精選高息ETF之精準高息、精準卡位與精準領息三大精準策略，由於5月20日前所有台灣企業皆須完成當年度股利宣告，故5月底的審核便是精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。此檔ETF採取季配息，且成立後預計在7月中旬將除息，在市場預期下半年半導體景氣將復甦，股價有望提前反應，屆時配息入帳有望讓投資人確實感受息利雙收的投資成效。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，台灣擁有全球最完整的半導體聚落，IC設計、先進製程、封裝測試等在全球都扮演關鍵角色，具有定價優勢，獲利表現長期居電子業之冠，產值幾十年來翻倍再翻倍，股價也隨基本面呈現長期向上趨勢，更是內外資布局台股的重點產業，近十年半導體股價年化報酬率近15.3%，不僅遠勝大盤的7.2%，更是所有產業之冠。後續在AI、電動車、5G三大商機加持之下，包括對於高性能運算晶片、車用晶片與通訊晶片之設計與產出，有助帶動台灣半導體業邁入新一輪成長階段，投資前景更加值得期待。