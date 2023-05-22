教育部國教署今天表示，112學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗考試已於4月22、23日舉行完畢，共計1萬1783人報名，到考人數9657人，到考率81.96％。

國教署說明，術科測驗成績於今（22）日上午9時由各招生學校公告於學校網頁，考生可自行上網查詢。本次招生管道有15所學校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘71校則以術科測驗成績為錄取依據。

國教署提醒有意申請術科成績複查者，於5月23日上午9時至下午4時止，填寫「複查申請書」親自向甄選入學招生學校辦理，不受理郵寄或傳真申請，並於複查時繳交複查費50元整及回郵信封（貼足限時郵票），逾期不予受理。

各招生學校相關資訊，可至112學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會（https://special.pro.k12ea.gov.tw）下載參閱。