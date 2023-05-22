中美兩國在貿易、科技領域處處對立，如今更延伸至生物醫藥領域，日媒指出，中國不斷增加相關投資，想在醫療製藥領域也掌握主導權，其限制實驗猴出口到美國，美國實驗猴價格因此狂飆15倍，美國製藥商面臨實驗猴短缺，恐將延遲新藥開發計畫。

根據《日經亞洲》報導，中國限制實驗猴出口至美國，美國實驗用猴價格與疫情前相比上漲約15倍。Evercore ISI分析師Elizabeth Anderson透露，疫情爆發前實驗猴價格約落在4千美元至7千美元，今年1月份價格開始飆升，價格區間落在3.5萬美元至4萬美元，到了4月價格更上漲至5.5萬美元至6萬美元。

美國疾病預防與控制中心（CDC）數據顯示，2019年美國從中國進口2萬270隻實驗用猴，占總數的6成，但2020年大幅減至3723隻，原因是中國因新冠疫情停止出口猴子。

報導分析指出，美中關係惡化是中國限制實驗猴出口到美國的關鍵，中國正在大力投資醫療和製藥領域，希望掌握主導權，這跟中國壟斷稀缺和關鍵資源的手法一樣。

至於美國的當務之急則是尋找取代中國的進口地，但短期內恐怕不容易，因新藥開發使用的猴子需要在繁殖基地進行嚴格的管理，野生猴子可能帶有疾病，不能直接用在臨床試驗。