第76屆世界衛生大會（WHA）21日在瑞士日內瓦舉行，台灣未能獲邀出席，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞聲稱台灣能否參加，「關鍵在於會員國決定」，對此，外交部長吳釗燮今天表示，這種說法跟我們全民的期待不符，譚德塞應該接納台灣，讓台灣做為WHA的觀察員。

台灣已連續7年未能以觀察員身分參與WHA，WHO當天上午在總部前舉辦「為健康而走」（Walk the Talk）大遊行，譚德塞被問到是否支持台灣加入WHO一事時，不斷重申「台灣能否參與，要由會員國決定」。

吳釗燮今天上午赴立法院外交及國防委員會報告及備質詢，會前接受媒體聯訪，針對譚德塞的說法表示，世界衛生組織的宗旨就是讓所有國家的所有人民，都能夠享有最高等的衛生服務。

他說，台灣2300萬人民被排除在世界衛生組織之外，是對我們不公的一件事情，對世界的衛生健康而言，也是一大損失，所以譚德塞幹事長應該接納台灣，讓我們台灣做為世界衛生大會的觀察員。

此外，英國前首相特拉斯本月16日訪問台灣5天，遭外界抨擊特拉斯在英國的民調非常低，執政幾個月就把英國搞得亂七八糟，外交部竟然還花錢邀請她來台灣。

媒體詢問是否是外交部用預算邀特拉斯來台？吳釗燮表示，有關於邀請其他國家的政要來台灣訪問或者是進行演講，這是行之有年的做法，「我們外交部這次的做法，跟以前沒有任何不一樣的地方」。