中建科技EPC總承包建設的大陸最大規模裝配式公共住房——深圳長圳公共住房，21日首批共計7056套面向公共租賃住房在冊輪候人完成移交。據介紹，這種建築模式，可透過一個五人班組與塔吊配合，最快6天能蓋起一層樓房，比傳統方式節約1／3時間，不僅降低對環境影響，同時提高工程精細化程度。

根據中新網報導，深圳長圳公共住房項目位於深圳市光明區，總建築面積約115萬平方公尺，一共提供9672套公共住房。該項目以「建築師負責制」採用EPC總承包創新管理模式，深圳市住房保障署作為建設單位，中建科技作為EPC牽頭單位實施，對項目建造全過程負責。

中建科技說明，該項目是目前全大陸在建規模最大的裝配式公共住房項目，也是全大陸首個建成交付的智慧建造試點項目。從設計到建造全過程，綜合應用裝配式建築技術，集成應用國內8位院士關於本原設計理論、減隔振技術、鋼和混凝土組合結構技術等研究成果，示範落地11個「十三五」重點研發項目的31項關鍵技術成果。

從建造過程來看，該項目採用裝配式建造方式，讓建造從工地走進工廠，所需的預製構件均在工廠生產後，運到現場組裝，並採用預製承重牆、預製凸窗、預製預應力疊合板、預製樓梯、預製陽台等構件，在工廠製造，現場裝配，安裝誤差控制在毫米級。與傳統施工相比，現場用工減少了5成以上。

同時通過穿插作業，以工業化裝配，取代現場濕作業，提高效率，降低對環境影響，並減少人工現場作業，較傳統裝修時間縮短30％至50％。