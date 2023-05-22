新竹市日前降下暴雨，結果花費12億元蓋的新竹棒球場，室內區域竟出現大面積淹水，引起各界討論，民眾黨新竹市議員宋品瑩也前往現場確認狀況，沒想到竟被綠營支持者攻擊，讓她反嗆「擺拍難道有人比林智堅厲害？」

日前梅雨在中南部降下大雨，19日凌晨就在新竹各處造成嚴重災情，但新竹棒球場的室內辦公區、球員休息區等場域，竟出現淹水狀況，宋品瑩當天前往現場確認，透露距離下雨時間已過了6個小時，但室內打擊區、機房等處還是有至少7公分的積水，認為新竹棒球場建築物的排水系統也應要重新檢視。

宋品瑩指出，這只是在檢視市府的公共工程，沒想到竟有綠粉批擺拍、毫無做為，甚至有人製作表格，稱視察棒球場是在批評新竹市前市長林智堅，讓她無言地說「難道花了12億的公共工程不能被檢視？新竹棒球場淹水是事實，綠營支持者卻立刻造謠我在檢討林智堅，擺拍難道有人比林智堅厲害？」

網友也力挺說「審查而已動作這麼大幹嘛！這不就證明了他們也知道球場有問題嗎？真的是此地無銀三百兩」、「側翼這種做法不就是等同於自己招認棒球場是小智的鍋嗎」、「還做圖攻擊，完全就側翼網軍，整天只會幫民進黨洗地，帶風向甩鍋」。

不過也有人酸「東區市議員管到北區棒球場去，然後東區受災淹水沒看到妳在關心受災戶，滿心都想著北區棒球場，原來民眾黨議員也變不分區議員了」、「新竹淹水的時候，其他議員都在關心市民淹水的情況，民眾黨議員卻開心的在棒球場拍照驚嘆淹水淹這麼高」。