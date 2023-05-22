談及如何理解全球產業鏈重塑、中國產業鏈外移現象，大陸經濟學者屠新泉指出，產業轉移與產業升級是並行的過程；從從外貿角度看，中國越來越從過去最終消費品的主要出口國轉變成中間品最大出口國。

對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院院長、教授屠新泉日前在「2023清華五道口全球金融論壇」上，闡述如何理解全球產業鏈重塑、中國產業鏈外移現象。

澎湃新聞報導，關於產業轉移，屠新泉表示，一方面，它是一直在發生的現象，是一個市場經濟的規律，因為資本總是往成本最低的地方去轉移，「過去中國承接很多加工貿易，就是在承接別人的產業轉移。」

報導稱，另一方面，看到轉移的同時也要看到升級，兩者是並行的過程，因為一國的要素稟賦適合更高級的產業的生存和發展，所以相應的原有要素稟賦所適應的產業就需要調整並轉移到其他的國家和區域。從大陸目前的產業鏈轉移情況看即是如此，總體上向外轉移的是技術含量相對比較低、勞動密集型的行業比較多一些。

屠新泉也強調，「當然因為中國的特殊性在於我們的經濟發展不平衡、國土比較遼闊、人口規模也非常大，所以我們希望盡可能減緩這種轉移，以免對國內尤其是就業造成衝擊，對一些地方的經濟發展造成衝擊。」

但屠新泉說，不過需要注意的是，從過去的經驗看，中國的產業轉移已經是比較慢的，一般而言，當一個國家停留在勞動密集型產業階段10至20年左右就差不多要進行產業轉移，但中國的產業鏈經過大概40年左右才開始出現比較成規模的轉移。

屠新泉指出，從外貿角度看，中國的地位正在發生變化─從過去是最終消費品的主要出口國，現在越來越成為中間品的最大出口國。比如，現在中國和越南、印度之間的產業鏈關係是「我們在中上游、他們在中下游」，形成梯度的合作關係，中國成為其中間品主要供應國。甚至包括韓國，「長期韓國對大陸有很大的貿易順差，但今年一季度大陸對韓國有貿易順差。」