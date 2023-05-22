美系外資表示，宏達電於5月18日推出升級版元宇宙智慧手機系列HTC U23，包括HTC U23 pro及HTC U23，新品亮點在於AR Avatar 功能可以增強體驗和沉浸式的觀看，宏達電U23系列的售價為500美元至600美元(上一代Desire 22 Pro約400美元)，宏達電將於5月23 日率先開賣HTC U23 pro，並於6月中旬開賣HTC U23，儘管目前元宇宙手機的出貨量還很小(僅佔整體智慧型手機2%)，宏達電將免費提供新功能加速用戶採用，可預見新模式和新模式之間的長期協同效應將有利於擴大元宇宙生態系統，吸引更多潛在用戶和留住既有VR客戶。

美系外資進一步表示，目前VR/XR需求逐漸增加，對元宇宙技術持樂觀態度，隨者VR/XR成為主流設備，將繼續關注宏達電在這方面的機會，對宏達電保持中立看法。

宏達電HTC U23系列推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App，VIVERSE App，以吸引新用戶進入元宇宙生態系統。透過VIVERSE App用路可使用「AR」虛實整合功能打造獨具個人特色的各式分身並大玩新型態社交，可以自由穿梭於不同的「探索World」體驗全新升級的VIVERSE空間，也可參與各式各樣如臨現場的「活動」，並透過「市集Market」購入數位資產並可佈置於個人空間，VIVERSE App將所有體驗融入其中，一鍵登入即可串接所有功能。