大都會先發投手韋蘭德在雙重賽G2摘下勝投。（美聯社）

紐約大都會「雙王牌」終於回神，薛爾瑟（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）在22日雙重賽連袂出擊，連續兩戰打敗守護者，完成3連戰橫掃，寫下近期5連勝。薛爾瑟6局無失分（無關勝負），韋蘭德8局失1分勝投，兩位年薪超過4000萬美元的大投手總算讓主場觀眾值回一點票價。

雙重賽首戰，薛爾瑟的好投讓守護者完全無法攻佔得點圈，不過薛爾瑟退場時只領先2分，尼莫（Brandon Nimmo）第7局陽春炮增添保險分。守護者在第8局上半打破鴨蛋，兩出局之後追回兩分，大都會緊急換投卻被拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟出撞牆的兩分全壘打，守護者4比3超前！

8局下半馬泰（Starling Marte）兩分全壘打，成功幫助大都會5比4挽回勝利。這一轟對馬泰意義重大，他已經連續107個打數沒有長打了，所有現役球員之中最久的長打乾旱期，結果一出手就是致勝轟。

雙重賽第2戰成為投手戰，守護者派出賽揚獎名投「非賈斯汀」比柏（Shane Bieber）大戰韋蘭德。首局韋蘭德被拉米瑞茲轟了陽春炮，但是後面讓守護者一路掛零。大都會林鐸（Francisco Lindor）第6局回敬陽春炮，8局下又有麥尼爾（Jeff McNeil）高飛犧牲打，終場2比1獲勝。韋蘭德僅用98球就投滿8局，比柏也撐了8局失2分吞敗，這場比賽只費時2小時06分鐘。