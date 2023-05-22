一名台灣女留學生，日前在美國紐約公共圖書館遭到陌生黑人女性攻擊，當場血流不止。她也透露，對外交部領事事務局感到失望。外交部長吳釗燮今天表示，外館已推薦律師協助，外交部及所有駐外單位對於國人在國外所遭受到的困難或問題，都會盡可能予以協助。

一名赴美國留學的女學生日前在Dcard上發文，指出紐約時間5月17日晚上7點多左右，她在紐約公共圖書館（SNFL）遭陌生黑人女性攻擊，當時她剛從廁所出來，對方突然揍她的右腦勺一拳，導致她頭部撞上廁所牆角，當場血流不止。

她朋友見狀後，立刻請公共圖書館保全幫忙，並試圖攔住攻擊她的女性，但圖書館方面似乎想包庇對方，竟然要她朋友冷靜，且讓攻擊她的人安然離開圖書館，讓她感受到保全的種族歧視。

她說，事後，她聯繫旅外國人急難救助電話，希望能協助她提告該圖書館或得到相關賠償，但得到的只有一位移民律師的電話，「除了對於自身生命安全感到擔心更對外交部領事事務局感到失望。」

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告及備詢，會前接受媒體訪問表示，外交部有去了解，我們的學生在國外受到攻擊這件事情，也有跟我們外館求助。

他說，我們去瞭解的原委是，留學生在受到攻擊之後，有跟外館進行聯絡，因為圖書館已經在第一時間就把攻擊的嫌犯放走了，這位學生希望能夠進入法律訴訟程序，因此我們就推薦一位跟我們代表處有合作默契的一位律師，「我想事情的原委就這樣子」。

吳釗燮強調，外交部以及所有駐外單位，對於我們國人在國外所遭受到的困難或問題，我們都會盡可能的予以協助。