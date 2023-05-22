蘋果開發者大會（WWDC）將於6月6日至6月10日舉行，預計將推出15吋的MacBook Air，以及首款AR／VR眼鏡「Reality Pro」。
天風國際證券分析師郭明錤指出，第一代15英吋 MacBook Air將搭載 M2 芯片。除了更大的尺寸外，這款筆記本電腦的外部設計似乎沒有任何變化。
外資銀行研究指出，蘋果電腦組裝廠廣達電腦，正在準備生產最新一代MacBook。與第一季度相比，廣達電腦預計2023年第二季度組裝的筆記本電腦數量將實現高個位數百分比的成長，這一成長部分是由新款MacBook推動的。
蘋果開發者大會（WWDC）將於6月6日至6月10日舉行，預計將推出15吋的MacBook Air，以及首款AR／VR眼鏡「Reality Pro」。
天風國際證券分析師郭明錤指出，第一代15英吋 MacBook Air將搭載 M2 芯片。除了更大的尺寸外，這款筆記本電腦的外部設計似乎沒有任何變化。
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