外資銀行研究指出，蘋果電腦組裝廠廣達電腦，正在準備生產最新一代MacBook。與第一季度相比，廣達電腦預計2023年第二季度組裝的筆記本電腦數量將實現高個位數百分比的成長，這一成長部分是由新款MacBook推動的。