蘋果開發者大會（WWDC）將於6月6日至6月10日舉行，預計將推出15吋的MacBook Air，以及首款AR／VR眼鏡「Reality Pro」。

天風國際證券分析師郭明錤指出，第一代15英吋 MacBook Air將搭載 M2 芯片。除了更大的尺寸外，這款筆記本電腦的外部設計似乎沒有任何變化。

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