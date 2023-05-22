目前M2 MacBook Air電池續航力非常優異，可連續播放Apple TV app 18小時，或是無線上網15小時。因此15吋的MacBook Air可能會配置更大容量電池，讓續航力再次提升。

不過市場傳聞，由於台積電3奈米製程等問題，蘋果無法在本次推出的新產品中使用最新的M3晶片，筆電系列產品維持M2晶片。

另外，蘋果要推出自己的AR／VR眼鏡，這項產品的傳聞已久，可以混合現實與虛擬，在看到虛擬成像時，還可以看到周圍真實環境。這項新品卻不便宜，價格可能在3,000美元到4,000美元之間（新台幣9萬1,875元到12萬2,500元之間），但上市數量少，即使售價高昂，仍會引起一股搶購潮。

Reality Pro的作業系統為「xrOS」，使用M2晶片，搭載Reality處理器，以及Sony超高解析度螢幕。

在軟體方面，蘋果的5大系統更新，包括：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、tvOS 17 和 watchOS 10。

按照更新梯隊，iOS17原本預計將不支持iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 Plus更新，不過現在有傳聞指出，這3款老機型仍可升級為iOS17。