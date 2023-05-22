Yeezy鞋為愛迪達此前與肯爺聯名合作的高單價和限量運動鞋，往往先由小型零售商率先搶購，再進行轉售。但是在該嘻哈歌手發表反種族言論之後，愛迪達與其切斷合作關係，愛迪達捨去該價值12億美元的Yeezy運動鞋。

愛迪達沒透露會捐贈多少，僅表示「相當大一筆數目」會捐給反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)，以及Philonise & Keeta Floyd社會變遷研究中心，該中心主要在打擊美國的種族主義。

愛迪達執行長古登(Bjoern Gulden)說：「相信這是最好的解決方案，因為這樣會尊重這些原創設計和生產的鞋，符合我們員工的心願，解決了庫存問題，將對我們的社會產生正面影響」。

愛迪達自去年結束合作關係以來，該公司也揭露了Yeezy系列休閒鞋對公司獲利能力的重要性，同時引發外界的獲利預警擔憂。從那時候開始，Yeezy鞋在轉售市場的價值大幅上升，有些鞋款的售價增加了一倍。

據外界的推測，每賣一雙Yeezy鞋，肯爺有權獲得之前協定的15%佣金。愛迪達沒有對此提出評論。

愛迪達表示，將進一步釋出Yeezy的庫存，但至今沒有就時間做出進一步決定。此一聲明決定也沒有對公司2023年的財測產生直接影響。