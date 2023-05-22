「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟前年到醫美診所就診後突然昏迷，送醫急救約70天死亡，黃的兒子曾姓男子提告向診所求償，台北地方法院認定診所由林姓護理師違法對黃女實施侵入性之醫療，施打醫美針，致黃女昏迷死亡，判決診所及林連帶賠償371萬多元。可上訴。

黃慧娟1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體稱為台灣美容界教母。她的兒子曾男提告指控，診所傅姓負責人及林姓護理師沒有醫師執照，卻在2020年起陸續對黃女施以埋針及施打肉毒桿菌及舒眠麻醉等侵入性醫療美容行為。

黃女在2021年7月23日再次到診所時，傅及林在無醫師在場指示的情形下，共同對黃女進行侵入性醫療美容行為，致使黃女在診所倒地無呼吸心跳，送醫後呈現植物人狀況，同年9月30日死亡，曾男向診所及林女請求連帶賠償500萬元。

台北地院審理後認為，依據曾男提出的證據，再加上診所無法提供完整病歷紀錄的情況下，認定診所及林對黃男實施侵入性醫療，致黃在診所內發生休克倒地及無呼吸心跳等情況，違法醫療造成黃女後來死亡的結果，判決須連帶賠償精神慰撫金300萬元及醫療費等共371萬51790元。可上訴。