日前獲黨內提名，將挑戰立委四連霸的民進黨立委陳歐珀，近來被指控與詐騙集團關係深厚，昨深夜宣布退選。民進黨今天表示，尊重陳歐珀的決定，勇於面對，也呼籲檢調積極偵辦此案，勿枉勿縱。

陳歐珀被爆和吸金詐騙25億元的「不動產借貸媒合平台im.B」主嫌曾耀鋒（已改名曾國緯）關係密切，服務處與座車都是該詐騙集團無償提供。陳歐珀21日深夜透過臉書宣布退選，強調清白無價，誓死捍衛。

陳歐珀表示，連日來，他遭前立委黃國昌不斷影射他涉及與詐騙集團有不當的往來。儘管他已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助。然而，政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，「是不可承受之重」，為捍衛清白及顧全政治大局，他宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

針對陳歐珀宣布退選，民進黨發言人張志豪今天表示，尊重陳歐珀委員的決定，勇於面對，也呼籲檢調積極偵辦此案，勿枉勿縱。至於後續提名事宜，將送交2024大選提名策略小組討論。