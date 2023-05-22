台南一年一度的「新營甜蜜節」，將在6月連續2個周末登場，2場活動現場皆有限量DIY手作、超過30攤市集攤位，以及創意闖關活動；台南市長黃偉哲說，新營甜蜜節從他任內開始推動，如今從1天擴大到2天，今年活動豐富多元，共邀大家相約來台南體驗甜蜜時光。

新營甜蜜節自2020年首次舉辦，迄今已邁入第4年，受到許多大小朋友喜愛，今年於6月3日、4日在新營天鵝湖；6月10日、11日在新營鐵道文化園區舉辦。

觀旅局表示，今年新營甜蜜節以「阿糖」與甜糖朋友們為活動主角，6月第一個周末在新營天鵝湖會先以「阿糖探險隊」為主軸，首場還會邀請MoMo家族的泡芙姐姐與小朋友同樂。緊接著第二個周末在新營鐵道文化園區，將以「阿糖躲貓貓」為主軸，邀請民眾一起尋找「阿糖」，遊客可在過程中認識五分車及糖鐵文化。

觀旅局主祕盧振義說，在地青農、手作體驗、親子用品等超過30個攤位，每日前100名完成闖關者，就能獲得市集折價券50元，讓大家吃喝玩樂一次滿足。