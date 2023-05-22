花蓮門諾醫院與台電合作開辦「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，月薪高達3.8萬，限量20個名額即日起開放報名。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院與台電合作開辦「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，月薪高達3.8萬，限量20個名額即日起開放報名。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院與台電合作開辦「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，月薪高達3.8萬，讓學生分擔家庭經濟外，透過在醫院相關單位服務體驗，培養正面價值觀，限量20個名額即日起開放報名。

門諾醫院與台電合作「希望種子計畫」邁入第18屆，提供花蓮在地學子工讀環境，讓學生能藉此分擔家庭經濟外，希望透過社會服務體驗方式，培養正面價值觀及了解社會弱勢者的需要，並藉由實務工作的參與和學習，增加職業性向探索，提早規畫未來職涯發展。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」今年提供20個工作機會予設籍花蓮的大專生，工讀內容依門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排適當的工作項目，工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

工讀期間自7月6日至8月11日，總計6週，每周一至周五，每天8小時，共27天，工讀薪資以時薪176元計算，並依規定投保勞保及提撥勞工退休金。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」即日起至本月31日止（以郵戳為憑）開放報名，凡設籍花蓮縣且目前就讀大專院校的學生（含今年升大二或升五專三年級）均能報名，低收、中低收入戶、原住民等將優先錄取，詳情可洽門諾醫院官網（https://survey.mch.org.tw/index.php/719725?lang=zh-Hant-TW）。

欲申請計畫者至報名網址填妥所需資料、備妥相關證明文件，並郵寄送到花蓮市民權路44號（門諾醫院人力資源部收），信封註明「報名希望種子計畫」，錄取結果將6月9日上午11點公告官網，並以簡訊通知申請人，如有問題，可電洽03-8241595人力資源部郭小姐。