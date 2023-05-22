第76屆世界衛生大會（WHA）21日在瑞士日內瓦開幕，台灣已6度未受邀參與。大陸常駐日內瓦代表團公參楊志倫表示，近140個國家向中方表明堅持一個中國原則、反對台灣參加WHA的立場，再次證明一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，容不得任何挑戰。

大陸《健康報》報導，當地時間5月20日，WHA大陸代表團在瑞士日內瓦召開媒體吹風會，楊志倫、大陸國家衛健委副主任曹雪濤和國家衛健委新聞發言人胡強強出席。

楊志倫表示，第76屆世界衛生大會即將召開，中方做出不同意台灣參加本屆世衛大會的決定，得到國際社會廣泛支持。然而極少數國家站到絕大多數國家的對立面，再次拋出「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案。他強調，這份提案沒有任何新意，不過是故技重施、翻炒冷飯，除了破壞大會秩序、干擾大會議程之外，沒有任何意義。

楊志倫表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們堅決反對世衛大會涉台提案，就是維護以國際法為基礎的國際秩序，就是維護國際法治和國際規則，就是維護聯合國大會和世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性。提案繼續炒作所謂「國際防疫體系缺口」問題，這一謊言在事實面前不攻自破。

楊志倫補充說，大陸始終高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。根據中方與世衛組織達成的安排，在符合一個中國原則的前提下，台灣的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術性會議。僅僅過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動就達到24批26人次。

楊志倫指出，截至目前，大陸已向台灣通報新冠疫情超過500次，包括在大陸確診的台灣居民訊息。台灣能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件訊息，台灣發生的突發公共衛生事件訊息也能夠及時向世衛組織通報。

楊志倫說，自2017年大陸中止台灣參加世衛大會的特殊安排以來，世衛大會已連續6年拒絕涉台提案。本屆大會尚未開幕，就有近140個國家向中方表明堅持一個中國原則、反對台灣參加世衛大會的立場，近百個國家就此專門致函世衛組織秘書長或公開發表聲明。

楊志倫強調，這再次證明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，容不得任何挑戰。民進黨當局「以疫謀獨」和個別國家「以台制華」的政治企圖必然失敗。