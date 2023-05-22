中國在加緊努力發展可以與馬斯克的星鏈（Starlink）系統競爭的衛星驅動網路。根據《華爾街日報》指出，中國軍方研究人員呼籲更快地部署自家衛星群，並擔心關鍵的太空軌道有變得過於擁擠的風險。也有研究人士預估，中國的衛星群將會對美國領先地位構成強勁挑戰。

根據VOA美國之音報導，作為北京推動關鍵技術領域自主戰略的一部分，大陸國發委2020年4月將發展衛星寬頻列入新基礎設施的項目名單，目前已有700多顆衛星在軌道上運行，約一半是由軍方發射以跟踪美國在全球的軍事部署。大約30多顆衛星構成「北斗」系統，是中國版本的美國GPS全球定位系統。

而馬斯克的星鏈計劃一直在全球擴展，目前已獲得包括巴西、菲律賓和尼日利亞等50多個國家監管機構的許可，在這些國家出售星鏈因特網連接。

報導中指出，馬斯克的星鏈快速在全球拓展，其中軍事用途部分在幫助烏克蘭對抗俄羅斯上。儘管烏克蘭的電信基礎設施遭受了嚴重破壞，但是星鏈之下得以為烏克蘭維持高速網速連結。也突顯地球近地軌道衛星群的重要性。

因此，中國也在興建新發射點，而且隨著新的國營及私人公司都在進入，中國的衛星行業一直在擴張。中國北京天兵科技在研究發展一次發射可以部署高達60顆衛星的火箭。這大概與馬斯克的SpaceX發射星鏈衛星時，可部分重複使用的獵鷹9號運載火箭的承載量相當。

上月天兵科技也在建造可回收運載火箭上邁出一步，首次將一枚液體燃料火箭送入軌道。更有香港航天諮詢公司創始人透露，2年後中國火箭的承載量翻倍是完全可能的。