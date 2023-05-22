國發會最新公布的3月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚；國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數由上月-19.4小幅下跌至-20.2，且展望樂觀指數由4月的-7.1下降至-8.9，代表民眾對未來的景氣仍偏保守看待；大額消費意願指數由上月4.4微幅上升至6，顯示民間消費動能仍穩健。

房屋交易調查方面，賣房意願指數從4月-20.6下滑至-22.5，降至2021年10月以來新低，買房意願指數則由4月-53小幅上揚至-52.1民眾買賣房意願的差距微幅收斂。

5月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為雖與上個月同為2.0％，但僅有47％的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6％，同樣有高達87％ 的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。

調查期間市場對美國銀行業緊張程度升溫，投資人交易謹慎，國際主要股市區間震盪。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數由上月6.2走降至1.2，風險偏好指數則維持在8.6。