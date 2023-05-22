陳一帆提到智慧戒指大多不具顯示螢幕，電力續航普遍優於智慧手錶與智慧手環。儘管智慧戒指功能較手錶與手環簡略，然因外型輕巧且具設計美感，戒指業者多以習慣配戴名錶首飾而不願接受智慧手錶的商務人士及女性為目標客群，近期則於健康管理與智慧支付等應用市場打開知名度。

戒指通常較手錶貼合肌膚，更適於感測心跳、血氧、體溫等生理資訊，加上續航力長且體積輕巧，較手錶與手環更適合長時間配戴，用於睡眠與運動監控等健康管理情境。芬蘭業者Oura智慧戒指近年獲職業運動聯盟與時尚名流採用而打開知名度，銷售量突破100萬枚。Circular、Movano等新創業者則致力整合震動提醒、血糖偵測等新功能，以搶食健康管理市場。

McLear、K Wearables、Cnick、Evering等業者開發內嵌NFC晶片的智慧戒指，無須充電便可長期使用，除用於非接觸支付，近期則與智慧門鎖等業者合作，拓展NFC智慧戒指的應用面向。