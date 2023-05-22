中信金旗下中國信託證券今年協助愛派司（6918）、阜爾運通（6914）及王子製藥（6935）和德鴻(6910)等公司登錄興櫃。

德鴻在上周五（19日）掛牌交易，盤中最高來到59.5元，漲幅113%，今早則再漲逾25%。德鴻於1992年成立，以企業電話客服中心系統業務起家，以數位轉型及客戶體驗優化技能奠定基礎。德鴻科技主要服務內容為人工智慧（Artificial Intelligence, AI）智能質檢、企業數位轉型服務以及代理海外雲端服務大廠Genesys系統，具軟體研發、系統架構整合技術及維運經驗，其市場優勢為產品相容性高，能配合不同雲端平臺使用，毛利率近年皆維持在五至六成。在企業數位轉型加速及AI智能應用的幫助下，市場近六成知名上市櫃金融業、保險業及電信商客服中心，皆為德鴻科技長期服務客戶。

中信金首季表現最佳的單位為中信銀，第一季合併稅後盈餘達113.67億元，年成長53%，居銀行同業之冠，存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入年成長19%，受惠升息，存放利差年擴大0.14個百分點。