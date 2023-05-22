針對全球地緣局勢緊張，經濟格局演變，產業鏈供應鏈紊亂現象，中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，應將RCEP（《區域全面經濟夥伴協定》）合力建成全球最大自由貿易區。他呼籲，中日韓應排除干擾共同扮演主要推動者；而東協是RCEP的主體力量，也應加快建設中國─東盟自貿區3.0版。

遲福林22日在大陸《環球時報》撰文表示，發展還是衰退、合作還是對抗，已成為當今世界面臨的重大選擇。以開發中國家為主體的RCEP，將共同發展作為其核心利益訴求。國際貨幣基金組織（IMF）預測，到2040年，東亞GDP占世界經濟的比重將由目前的30％左右提升至50％以上。RCEP發展將證明，真正以市場與規則為基礎的區域經濟合作具有最強大的生命力與活力。

「主要經濟體應在建設高水準RCEP中扮演推動者的角色。」遲福林強調，中日韓三國GDP、製造業增加值占RCEP的80％以上，這三個國家也是區域內主要出口市場，在建設高水準的RCEP中發揮著相當重要的作用。RCEP框架下中日韓三國的經貿合作大有可為。中日韓需要排除域外干擾，共同實施RCEP框架下的經濟技術合作承諾與市場開放承諾。

此外，文章稱，東協是RCEP的主體力量。中國─東協自貿區3.0版建設將務實推進RCEP高水準開放進程。有分析預計，到2030年，東協將超過日本，成為世界第四大經濟體。

遲福林呼籲，加快建設中國-東協自貿區3.0版，是務實推進RCEP高水準開放進程的關鍵之舉。中國是東協最大市場。中國高水準開放的格局將形成中國─東協自貿區3.0版建設的重要推動力。，預計到2025年，中國城鄉居民服務型消費占比有望達到50％左右，到2030年有望達到55％以上。這個潛力的持續釋放與開放共用，將為促進RCEP區域的經濟增長帶來巨大市場空間。

遲福林還喊話，建設海南自由貿易港，就是使其成為中國─東協全面戰略合作的重要樞紐：以與粵港澳大灣區聯動發展形成打造中國與東協全面戰略合作的重要力量。