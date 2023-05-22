南韓啦啦隊女神李多慧本賽季加盟中職樂天桃猿啦啦隊，被稱為「最強外援」，且每次登場應援都會吸引上千球迷進場朝聖，而她本周20日再度現身球場，更在過程中重現她在韓國爆紅的「性感多慧搖」，讓其它樂天女孩成員在旁看了紛紛為她尖叫歡呼，網友也大讚「律動感跟頓點真不是蓋的！」

李多慧在20日晚間登場應援，過程中現場DJ趁比賽更換投手的空檔，隨機播放網路神曲「狗O硬」（Kokain），而李多慧也藉此重現讓她爆紅的「性感多慧搖」，影片中可見她穿著藍色球衣搭配白色百褶短裙的她，隨著音樂扭腰擺臀，散發出性感卻又不失甜美的魅力，讓其它樂天女孩成員看了跪下尖叫，接著她還與籃籃、陳伊熱舞，讓在場球迷看得相當過癮。

影片曝光後，網友紛紛直呼「不只是舞蹈動作，表情不停變化，連頭髮都充分利用，頭髮也成為表演的一部，百看不厭」、「感覺多慧很享受跳舞跟音樂及現場的氛圍，很自然不做作，也不刻意作效果」、「這一段不自覺就重播10次，還是這類型的舞蹈最能展現多 慧迷人的魅力」、「沒有比較沒有傷害....多慧太頂」。

事實上，李多慧自七歲開始學舞，20歲時與家人第一次到光州起亞冠軍球場觀賞棒球比賽，看到啦啦隊後就對啦啦隊產生了興趣，直到 2019年以韓國職棒起亞虎啦啦隊員身分出道，之後人氣不斷竄升更以翻跳「狗O硬」（Kokain）神曲爆紅，怎料她卻因此遭起亞虎應援團團長徐韓國暗指，竄紅後影響到啦啦隊的運作，對此，李多慧也出面道歉宣布離開啦啦隊，如今她來台成為「樂天女孩」一員，並在台獲得許多粉絲的喜愛。