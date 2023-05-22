肥胖常會引發代謝症候群，使人心臟病、中風跟糖尿病的機率大幅提升，但有些人肥胖卻無三高問題（高血脂、高血壓、高血糖），是否就健康無虞？一項針對80萬人的最新研究指出，肥胖但無三高問題者，罹癌風險仍升高，顯示減重是防癌的有效工具。國內醫師表示，研究結果顯示，並不存在「健康的胖子」一詞。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊載於上月（4月）的牛津大學《國立癌症研究所雜誌》( Journal of the National Cancer Institute, JNCI)的研究「代謝正常的肥胖者的罹癌風險」。

該研究調查797,193 名歐洲人的體重，分為正常體重、超重、肥胖3種類型，了解其代謝狀況與罹患肥胖相關癌症的風險。所謂的代謝狀況是指血脂、血壓、血糖是否正常。若肥胖者的血脂、血壓、血糖正常，即為代謝正常的肥胖者。

研究人員發現，相較於代謝正常的正常體重者，代謝不正常的肥胖者，罹患與肥胖相關的癌症，及罹患結腸癌、直腸癌、胰腺癌、子宮內膜癌、肝癌、膽囊癌和腎細胞癌的風險，都高出許多。

研究並發現，代謝正常的肥胖者，罹患與肥胖相關的癌症，及結腸癌（男性）、子宮內膜癌、腎細胞癌、肝癌和膽囊癌的相對風險仍然較高，儘管風險關係較弱。

王介立表示，此研究顯示，即使是代謝正常的肥胖者，罹癌風險仍高於正常體重者，因此不存在「健康的胖子」這說法，因為會罹癌就是不健康。