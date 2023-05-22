台灣跆拳道選手李東憲日前參加在韓國舉行的亞太壯年運動會獲得銅牌，身穿寫著中華台北（TPE）道服的他，卻在領獎時高舉五星旗，引發爭議。對此，李東憲批評台灣真的成為了鬼島，是個獨裁、不允許有異己聲音出現的地方。

李東憲近日接受陸媒《海峽導報》時質疑，「台灣島內真的有言論自由嗎？」他認為台灣政府若同意能有反對的聲音存在，就不該阻止他這種小老百姓發言或是在領獎時拿出五星旗。

「那如果今天我舉的是韓國國旗或日本國旗或美國國旗，他們是不是給我拍掌？對吧！」李東憲指出，因為他舉的是台灣政府不喜歡的五星旗，於是當局藉此發難、群起圍剿，他認為此事讓全世界看到，台灣其實就是一個獨裁的地方，不允許有異己的聲音、不許老百姓遵從自己內心的想法，「就像台灣老百姓自己講的，這真的就成為一個鬼島，對吧？」

另外，李東憲提到，目前已有很多水軍到他的臉書攻擊，也看到各種抹黑造謠，但他覺得這些行為沒有意義，他強調自己的立場堅定、為了兩岸統一所做的努力有目共睹，「我們的初心，還是在於兩岸的和平。」

其實李東憲的爭議爆出後，陸委會隨即在20日晚間澄清，李並非我國家代表隊選手，亦與中華民國跆拳道協會無關，體育署已轉請相關組委會錄案處理；陸委會進一步說明，李近年來多在中國大陸發展，而陸方常誘導在陸發展的台灣人進行政治表態及呼應陸方統戰宣傳。