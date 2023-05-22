金管會最近因臺灣存託憑證(TDR)的修法爭議，遭社會各界砲轟「假造公文 還硬坳」，結果近來喧騰一時的「im.B」詐騙吸金案，又被爆出im.B竟參加由金管會指導、金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，等於是有官方背書，網友直言「金管會最近真是一堆新聞，前幾天的TDR偽造文 書害人坐牢，現在又幫詐騙集團背書，主委該下台負責了吧。」

此事果然又在批踢踢等網路論壇引起廣泛討論，網友批「金管會謊話連篇，背 書+偽造文書，護航金管會的立委和主委黃天牧瞎了嗎?」「TDR事件都還沒處理完，現在又爆出新的，質疑⺠進黨執政下的治安，還有什麼不可能?」「立委是要為⺠意發聲?怎麼現在在幫忙金管會擦屁股?」似乎在諷刺TDR 修法爭議上護航金管會的部分立委。

TDR修法爭議批踢踢討論熱烈:立委不要護航金管會侵害人權。(戴志揚翻攝)

「金管會要拖著某些立委下水當陪葬啦，看TDR修法的事就很明顯了。」「立 委幫忙掩蓋金管會的行政疏失真是離譜。」網友還呼籲全⺠好好看看有哪些立 委幫金管會睜眼說瞎話侵害人權。

網友也提出意見表示，TDR既然有這麼大的爭議，立委應該修法讓法律更完 善，不應該由金管會去解釋，有些立委還幫金管會說話，這都是侵害人權的行 為。綜觀社會包括法界學者、教授、檢察官、甚至是曾任主管機關的政府官員 都呼籲應該修法，讓TDR正名，但金管會仍堅持不修法，使得TDR這個話題在 網路一直延燒，多數網友均認為應該修法，「TDR只要在101年前不歸《證交 法》管，四件冤獄該平反國賠就平反國賠。」