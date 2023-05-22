中彰投分署結合學校開辦產攜計畫2.0專班，協助青年提升專業技能，提早卡位職場。(中彰投分署提供)

強化青年學子實作技能，勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手國立勤益科大、台北科技大學及台中高工等5所學校，今年開辦「產學攜手合作計畫2.0專班」，預計招收56個高職學制、280個四技學制名額，邀29歲以下青年報考，可提早累積進入職場的工作經驗與技能專業。

中彰投分署長劉秀貞指出，中彰投分署推動產學訓合作訓練超過16年，去年起因應產業與就業市場變化，整合勞動部、經濟部、教育部等資源，推出升級版的「產學攜手合作計畫2.0」，今年更併入推動至今培訓超過4千名學員的產學訓合作訓練。

台灣工具機暨零組件工業同業公會前副理事長暨靄崴科技董事長陳金柏說，中分署13年前開始推產學訓合作訓練四技專班至今，其公司每年都進用學訓學員，讓企業在半導體設備開發的競爭力更加往上提升，落實產學訓合作精神。

劉秀貞也說，產學訓計畫歷屆培訓的學員就業媒合率皆百分百，像是目前受訓的249人中，許多還沒結訓就吸引多家廠商提供職缺爭相聘用，每人平均有2.7個工作機會可供選擇，像是畢業於台北科技大學家具木工產學訓專班的伃珊，到中分署受訓學習獨立做出床頭板、櫃子與椅子等豐富實作能力。

中分署表示，這次招生的職類包括精密機械、機電控制、工具機與精密模具設計製造、冷凍空調與能源、工具機與精密鑄造、車輛工程、車輛綜合技術、家具木工及資電製造等9種職類，青年學生在學期間接受1年職訓，可抵免學校學分，結訓前輔導考取乙級證照，結訓後媒合至合作企業實習。