蔡英文總統520談話，批評在野黨不該為了選舉販售戰爭恐懼，外交部長吳釗燮之前曾指稱中國已在為攻台做準備，遭質疑是否也是「販售戰爭恐懼」？吳釗燮今天反駁表示，我國希望維持和平與穩定，戰爭與威脅的來源就是中國。

蔡英文日前召開執政七周年記者會，被問到怎麼看2024投「給民進黨就是投給戰爭」？她回應，戰爭不是全世界的選項，也不是台灣的選項。並強調，台灣的任何政黨跟政治人物都應該在這個共識上共同努力，而不是為了選舉的利益而販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼來煽動台灣人民，拿我們的自由民主去交換。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告及備詢，吳釗燮昔日受訪，曾聲稱中國已在為攻台做準備，而且2027年可能就是時間點，媒體詢問吳釗燮，這是否是販售戰爭恐懼？

對此，吳釗燮表示，「我想大家都看的非常的清楚」，就是在過去這段時間，中國對台灣的軍事威脅不斷的在增加，大家必須要看清楚，就是說，我們的政策就是希望能夠維持兩岸的和平與穩定，戰爭的來源、威脅的來源就是中國。吳釗燮在回答完該提問後，也隨即向媒體表示「好了，最後一個（問題）」。

此外，特斯拉創辦人馬斯克日前受訪表示，奪取台灣是中國的既定政策，全球都要嚴肅對待中國的表述。還說「此事在一定程度上是不可避免的」。

吳釗燮重申，這個部份他已經對外做過說明了，中國在威脅我們台灣，而且不顧我們台灣是一個民主自由的社會，這個事情應該是要由我們台灣的人民來決定，到底中國對台灣的這個態度到底是好？還是不好？「我想有關於馬斯克個人的言論、各界都有很多不同的評論」。