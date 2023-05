路透社報導,中國互聯網信息辦公室既未詳細說明它發現了哪些風險,也沒有提供哪些美光(Micron Technology)產品會受到影響。

美國麻州塔弗茲大學(Tufts University)教授米勒(Christopher Miller)表示,中國網信辦於七大工業國集團(G7)領袖在日本舉行峰會期間宣布這項消息的時間點很重要。

他說:「中國利用G7峰會的機會…報復一大美國晶片商絕非巧合。」米勒撰有「晶片戰爭:矽時代的新賽局,解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來」(Chip War: The Fight For The World's Most Critical Technology)一書。

另外,由於美國總統拜登昨天表示G7各國同意「把我們與對中關係去風險化以及多樣化」,各國領導人也同意建立一套倡議來抗衡經濟「脅迫」;米勒表示,美光的「案例可以是對G7在這方面努力的早期測試」。

傑富瑞(Jefferies)分析師團隊預料美光所受影響很有限,因為美光在中國的主要客戶是智慧型手機和電腦製造商等消費電子企業,而非基礎設施供應商。

他們在報告中表示,「由於美光的動態隨機存取記憶體(DRAM)和NAND型產品在伺服器所占不多,我們認為它在中國的收入大部分並非來自電信公司和政府。因此,對美光的終極影響將非常有限。」

美光約10%的收入來自中國,但目前尚不清楚這項審查結果是否會影響該公司對該國非中國客戶的銷售。

傑富瑞的數據顯示,美光去年從中國和香港營收達52億美元,占其總收入約16%。(譯者:蔡佳敏/核稿:劉文瑜)1120522