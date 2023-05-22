正當以色列與巴勒斯坦聖戰組織，甫達成停火協議之際，雷虎科技宣布，公司董事長陳冠如，日前率團赴以色列，進行五天的考察活動，由於考慮到以色列在軍工和無人機技術領域領先地位，雷虎將與台灣的外貿協會合作，引進以色列的先進無人機技術，加強台灣無人機在不對稱作戰和商業需求方面的競爭力。

陳冠如率團赴以色列考察，主要目的是拜訪以色列國防科技公司NextVision Stabilized System，探討雙方的合作機會與深化合作事項。

陳冠如說，公司相信這次以色列考察，將為公司帶來更多的合作機會，並進一步提升台灣無人機產業的創新能力和國際競爭力。

雷虎將運用NextVision的高端技術，並開發客製化人工智慧（AI）雲台相機技術，植入雷虎無人機平台，進而提升雷虎無人機在目前取得行政院評選「軍用商規」原型機標案合約、「軍民兩用」科專，及目前研發中無人載具影像處理能力，以滿足日夜監控與不對稱作戰的需求。

同時，雷虎也參訪台灣外貿協會在台拉維夫的新創中心。由於考慮到以色列在軍工和無人機技術領域的領先地位，雷虎將與台灣的外貿協會合作，引進以色列的先進無人機技術，加強台灣無人機在不對稱作戰和商業需求方面的競爭力。

雷虎相信這次考察，將為公司帶來更多的合作機會，並進一步提升台灣無人機產業的創新能力和國際競爭力。