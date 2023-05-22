受市場持續消化喜憂參半的財報，盤中債限談判一度中斷，金融股表現不佳，美股四大指數轉跌收黑。美道瓊工業指數上周五下跌109.28 點，跌幅0.33％，收33,420.77點；那斯達克下跌30.94點，跌幅0.24％，收12,500.57點。S＆P 500指數下跌6.07點，下跌幅度0.14％，收4,191.98點。費城半導體指數小跌20.00點，跌幅0.62％，收3,203.49點。

群益投顧認為，目前台股盤勢由法人買盤主導，聚焦台積電、AI題材等中大型股走向，低基期族群留意IP股以外的IC設計，需聯發科等大型股表態，另上市櫃股東會消息面也是本周關注焦點，指數萬六之上震盪仍偏多操作，預期區間將落在16,000～16,300點。

市場關注是美國債務上限議題，依舊搖擺不定，白宮坦承與共和黨仍有嚴重分歧，上周五未取得任何進展，拜登22日將與眾議長麥卡錫會面。

美聯準會（Fed）主席鮑威爾暗示6月暫停升息，認為信貸條件收緊意味不需要像之前一樣大幅調升政策利率，Fed將以逐次會議為基礎來作決定；Fed在6月會議上升息1碼機率維持在17％附近。

台新投顧分析，基於美國聯準會升息步調暫停，市場資金具備回流條件，且台股進入財報空窗期，預期市場資金動能可望活躍，產業景氣好轉的族群持續受資金進駐，操作可偏向積極。

在關注族群部分，預期下半年庫存調整完畢之後，半導體市場可望回溫，建議逢低布局，對晶圓代工產業仍抱持相對正向看法。而記憶體市況好轉，第二季初報價降幅開始收斂，預期季底報價朝正向發展，相關個股可留意。

另外，隨著汽車晶片缺貨情況緩解，各大車廠加速積壓訂單消化，加上美國售後維修需求增溫，可望推升相關零組件廠商營收表現。