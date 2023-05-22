桃園高鐵1號門及8號門臨時接送區6月15日起增設科技執法，只要違停超過1分鐘，警示牌面會亮車號，超過3分鐘未駛離，就會自動拍照取締。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高鐵1號門及8號門臨時接送區6月15日起增設科技執法，只要違停超過1分鐘，警示牌面會亮車號，超過3分鐘未駛離，就會自動拍照取締。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高鐵1號門及8號門臨時接送區6月15日起增設科技執法，只要違停超過1分鐘，警示牌面會亮車號，超過3分鐘未駛離，就會自動拍照取締。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高鐵站臨時接送區，常因駕駛稱「我只停3分鐘」造成車輛回堵至周邊道路，且易釀警民衝突，桃園市警察局宣布，將跟進6月15日桃園、內壢和中壢火車站，在桃園高鐵1號門及8號門臨時接送區增設科技執法，只要違停超過1分鐘，警示牌面會亮車號，超過3分鐘未駛離，就會自動拍照取締，呼籲多利用周邊30分鐘免費停措施。

交通警察大隊執法組指出，民眾過去於高鐵1號門及8號門臨時接送區周邊違規臨時停車時，常向執勤員警陳述「我只停3分鐘」、「我接送的人正在出站」、「請通融等一下」等等理由，但卻造成車輛回堵至周邊道路，不但影響接送區效益最大化，也常造成執勤員警與民眾不必要衝突，更引發短暫接送需求民眾許多民怨。

為維護高鐵接送區停車秩序，桃園高鐵站也新增違規臨時停車科技執法，未來接送若違規臨時停車，會採科技執法計算時間，臨停1分30秒、2分30秒及3分30秒都會在顯示看版提示違停車輛車號，要求駕駛人駛離。

警方指出，運用科技執法偵測違停時間，除留下相關紀錄，也將促成接送區車流流動性提高，並鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，以符合民眾通行需求及避免執法爭議，桃園也將逐步發展為科技執法智慧城市，打造市民交通安全生活圈。

警方呼籲駕駛人使用高鐵接送區應相互體諒，如預期等待時間超過3分鐘，應利用高鐵周邊停車30分鐘內免費措施，讓民眾減少在周邊道路等待進入接送區的時間，希望「違規停車」科技執法開單為「零」。

警方提醒民眾，依《道路交通管理處罰條例》，「違規臨時停車」將處300元以上、600元以下罰鍰，「違規停車」將處600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲守法共創友善安全交通環境。