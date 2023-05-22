直升機吊掛飛龍瀑布女性遺體 4生還者完成筆錄哽咽見同伴被水沖走

10名溯溪攀岩高手自組溯溪團，挑戰屏東縣霧台鄉飛龍瀑布時，因山區突降大雨、造成溪水暴漲，釀成2死3失蹤悲劇，獲救5人中已有4人完成筆錄，其中一人身體不適請假，對於眼睜睜看到同伴被溪水沖走，語氣難掩不捨。

獲救5人21日經由空勤總隊直升機吊掛送往台東簡易治療，隨即搭乘火車來到屏東，準備前往警局製作筆錄，對於外界質疑為何冒雨溯溪？眾人不發一語，閃躲著鏡頭。

其中4人為躲避媒體鏡頭，已在深夜完成筆錄，其中有人說道，原本2天一夜的溯溪行程，出發當天山區天氣晴朗，才決定按計畫進行，未料中午過後天氣驟變，下午山區風雲變色、下起傾盆大雨。

一行人不敵強勁溪水，4人被沖往百米瀑布，1人昨日被發現遺體、已明顯死亡，其餘6人則掛在岩壁上，而37歲彭姓女子呈現頭下腳上掛在岩壁上，已明顯死亡；5人則是爬上峭壁，幸運躲過一劫。

上午8時50分搜救人員已接觸吊掛於山壁的死者，9時6分申請直升機前往吊掛，9時54分直升機從台東機場起飛，目前已抵達目標區，準備將遺體移至屏東特搜大隊。

屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，警消今日搜尋重點則在飛龍上段七連瀑的最後一段百米瀑與60米瀑間，眾人皆盼能有好消息傳來。目前警方則以證人身分陸續完成生還者筆錄，屏檢表示，目前以搜救優先，是否友人該為此負責，事後會繼續調查、釐清。