藝人李亮瑾從八點檔發跡出道，精湛演技圈了不少粉絲，不過婚後三年內連生兩胎，導致身材走樣，還被觀眾私訊嗆聲，慶幸她3個月內鏟肉12公斤，重回超S曲線。近日，她透露自己不甚摔倒，意外造成尾椎骨裂受傷，痛到坐立難安，忍不住大嘆：「年紀大了真的不能鐵齒」。

李亮瑾近日不慎摔倒，在臉書上透露自己是因為不小心從椅子跌下，直接一屁股坐在地上，才會造成尾椎輕微骨裂。她也無奈表示，以前拍戲到處碰撞、又打又摔都沒事，怎知這次只是一個不小心，竟就傷及骨頭，忍不住大嘆「年紀大了真的不能鐵齒」。

李亮瑾表示：「不到需要開刀的程度，也還好骨頭沒有位移。但是痛到讓我坐也不是、站也不是，蹲下起立都還要扶著牆。」醫生建議她不要提重物，最好連小孩都不要抱，多休息1個月就會自然康復，但她無奈表示：「這對一個帶有兩個孩子的媽怎麼可能？」

由於傷勢出乎意料，李亮瑾懷疑自己可能有骨質疏鬆問題，雖然還沒有做骨密度檢測，但畢竟她最近3年內連生2胎，「畢竟生過小孩子的媽媽所有的營養都給了小朋友，而且咖啡現在又是我的必備糧食，天天兩杯不足為奇」，她也呼籲女性粉絲要好好愛護身體：「女人們千萬不要輕忽自己的身體！要好好保重啊！」