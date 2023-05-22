5億高三生男家屬指控謀財害命，夏姓配偶首度現，右為夏父，左為夏男。（陳淑芬攝）
5億高三生男家屬指控謀財害命，夏姓配偶首度現，右為夏父，左為夏男。（陳淑芬攝）

台中5億身價賴姓男高三生墜樓事件延燒，賴母指控夏姓男配偶涉嫌謀財害命，台中地檢署傳喚夏男追查，今天上午開偵查庭訊問，地政士夏男父子首度現身，現場出動警力維持秩序，由6名員警陪同進地檢署， 大批媒體追問，夏男不發一語，面無表情進地檢署接受訊問。

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