身價5億高三生墜樓亡 地政士父子現身了！6員警陪同出庭 10:332023/05/22 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5億高三生男家屬指控謀財害命，夏姓配偶首度現身。（陳淑芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5億高三生男家屬指控謀財害命，夏姓配偶首度現，右為夏父，左為夏男。（陳淑芬攝） 台中5億身價賴姓男高三生墜樓事件延燒，賴母指控夏姓男配偶涉嫌謀財害命，台中地檢署傳喚夏男追查，今天上午開偵查庭訊問，地政士夏男父子首度現身，現場出動警力維持秩序，由6名員警陪同進地檢署， 大批媒體追問，夏男不發一語，面無表情進地檢署接受訊問。 王品「初瓦」台中旗艦店招人 新人到職3個月挑戰41k 台積電是老大但不是明星了！謝金河曝這3檔最驚人 落後股也被挖出 台大校友祭封殺令！財金界不給2學生會參選人實習及工作機會 #夏男 #台中 #5億 #高三生 #謀財害命 也許您會感興趣 推薦閱讀 惠中寺2023未來與希望講座 30位名家分享人生「厚道」行旅 10:042023/05/22 生活 拜登麥卡錫通話敲定面商 美財長：6/1提高債限硬期限 03:032023/05/22 財經 高大成再次驗屍 直指5億高三生「死亡3疑點」中檢回應了 18:012023/05/21 社會 五億高中生離奇墜樓 同婚男之父地政士53字聲明簡訊曝光 18:132023/05/21 社會 1分鐘讀財經》台積電挑戰巴菲特魔咒價位 3大關鍵外資狂買 08:262023/05/22 財經 反駁WHO秘書長說法 吳釗燮：跟全民的期待不符 09:452023/05/22 政治 王品Q2加速展店 韓式料理初瓦前進台中 09:242023/05/22 財經 3生肖6月幸運女神降臨 屬猴事業順利、輕鬆得財 10:132023/05/22 運勢 拜登害慘自己人！美光成「犧牲品」完蛋？真相出乎意料 10:452023/05/22 財經 個人出售適用舊制房屋 應依法申報財產交易所得 10:432023/05/22 財經 NBA》連湖人傳奇魔術強生都折服：我必須向金塊道歉 09:092023/05/22 體育 《生醫股》藥華藥新藥升格PV病患首選藥物 狂飆逾8% 09:182023/05/22 財經 「網美級考生」到校面試 性感穿搭學長驚呆：新戰術？ 08:202023/05/22 生活 直升機吊掛飛龍瀑布女性遺體 4生還者哽咽見同伴被水沖走 10:332023/05/22 社會 《觀光股》王品「初瓦」將插旗台中 Q3招募200名儲備幹部 10:082023/05/22 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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