俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在今天稍早發表的講話中表示，將F-16戰鬥機送至烏克蘭，將引發北大西洋公約組織（NATO）捲入衝突的問題。

路透社報導，俄羅斯駐美大使館的社群媒體平台Telegram發布安托諾夫上述的言論。他表示：「烏克蘭沒有操作F-16所需的基礎設施，飛行員與維修人員也不足。」

「如果由外國『志願者』控制的美方戰鬥機自北約機場起飛，會發生什麼？」

美國總統拜登19日批准培訓烏克蘭飛行員使用F-16戰機的計畫，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向拜登保證，不會使用戰機攻擊俄羅斯領土。

安托諾夫表示，烏克蘭對克里米亞的任何攻擊都將視為對俄羅斯的攻擊。

安托諾夫說：「重要的是，美國要充分了解俄羅斯的反應。」

烏克蘭最近加強攻擊俄羅斯控制的目標，特別是在克里米亞半島（Crimean Peninsula）。俄羅斯於2014年自烏克蘭手中吞併了克里米亞半島。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120522