台大學生會選舉近日爆出候選人政見涉及歧視事件，後相關人士道歉，民進黨立委范雲則表示，無法接受涉歧視的學生道歉，並稱對沒盡到老師責任感到慚愧。然而，范雲的說法卻引爆網友們的怒火，他們質疑，范什麼時候要為3+11一事道歉，以及在民進黨內爆發性騷擾等爭議時，她為什麼都不說話？

台大經濟系學生會日昨公布4組正副會長候選人政見，其中2號正副候選人提出的政見中，竟包括「A罩杯以下女生國防必修2學分、ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等言論，引發外界砲轟，相關侯選人也表示道歉。

范雲昨（21）日在臉書發文表示，學生的殘酷是老師們的責任，她認為，從台中一中的「烯環鈉」事件，到台大言論自由月的歧視性布條，再到校園中、社群平台上處處可見的性別歧視言論，台灣目前的教育體系出了嚴重的問題，台灣的性別平等教育、人權教育，也需要進行徹底檢討。

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相關新聞經轉發至入口網站Yahoo後，引起了網友們的熱議，留言數高達700多則，他們的意見包括「嚴以責人，寬以待己」、「范雲對自己的3+11爭議不敢出面，對綠營自己人犯錯也很少大力譴責」、「要為3+11出來道歉了沒」、「怎麼民進黨出事，沒出來譴責過」、「如果性別歧視、性騷擾發生在民進黨內，我希望范雲能一樣大聲」、「自己雙標怎麼不拿出來說」。

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