我國留學生在網路論壇發文表示在美遭遇無差別攻擊，求助外交部專線結果令人失望，外交部今天表示，駐處已於第一時間表達慰問及關心，也迅速暸解事件經過及當事人需要協助之處。將請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。

外交部發言人劉永健指出，經查我國駐紐約辦事處是於本月19日接獲當事人撥打該處急難救助電話，通報曾於5月17日遇襲。

他說，據當事人表示，由於在遇襲後，圖書館人員在警察尚未抵達前即讓該名疑似施暴者離開，因此將對圖書館提告。我國駐紐約辦事處即依據《旅外國人急難救助實施要點》，將該處合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊提供當事人參考運用。

同時，我駐處也說明，如果後續有需要，願提供必要協助。我國駐紐約辦事處並依例與當地執法單位保持密切聯繫，提請相關單位保護我國國人及僑民安全。

劉永健強調，外交部非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力等。外交部將請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。

外交部再次提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。