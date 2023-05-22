5月22日為「世界都市農夫日」，邀請世界各地的都市農夫，一起實踐自己耕種蔬菜、自給自足的生活理念，從中獲得實質的回饋、身心靈的滿足與樂趣，新北市政府綠美化環境景觀處22日指出，為響應農夫日理念，讓更多市民朋友們可以享受自己親手採摘的蔬菜與農耕的樂趣，分享FB的「賞花快報」粉絲專頁抽獎貼文並留言標記好友，即有機會獲得「盲猜種子盒」，邀您一同體驗都市農夫的樂趣。

景觀處指出，推廣可食地景，鼓勵市民利用都市的閒置空間以及社區共用空間，打造具有食用性和景觀價值的綠色園圃，從規劃小苗種植到澆灌、成長，直至採收，讓市民朋友在都市叢林中，獲得親手栽種跟收穫的成就感，也可以加深鄰里、親友的互動，促進社區的向心力以及攜手讓環境共好的信念。

109年起景觀處邀集專家學者成立綠美學輔導團，提供可食地景諮詢、規劃、建置、改善現有園圃缺點、辦理種植教學課程，例如指導需求社區包含當季蔬菜種類介紹、生長管理與病蟲害防治、環境需求與生長觀察和自製菜箱DIY，景觀處表示，北市民朋友如果對都市園藝有興趣，歡迎洽詢景觀處的諮詢專線，讓輔導團老師帶領大家體驗動手栽種的樂趣，一起擔任都市農夫，讓城市空間也可以嶄露農業與自然的魅力，邁向農業健康市。