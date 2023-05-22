新北市安坑輕軌通車，運量持續提升，目前除距離安坑輕軌K6站步行僅10分鐘的新店民安段青年社宅預計今年底可完工，另輕軌K6及K7站市府也預計將2處公有地透過都市計畫變更變更為社會福利設施用地，未來預計將可提供580戶社會住宅。

新北市城鄉局長黃國峰表示，今年2月安坑輕軌通車以來，交通便捷度大幅提升，進一步促進當地的生活圈發展，輕軌沿線的社會住宅也都在興建、規畫中，未來完工後，住戶可藉由便捷的捷運路網，在新北市就學、就業。

新店民安段社宅位於民安街三段，鄰近安坑輕軌K6站、安坑交流道，將興建1棟地下3層、地上14層共計194戶的社宅，未來也將融入非營利幼兒園及店鋪商業空間進駐，預計今年底完工，明年開始招租。

同樣鄰近安坑輕軌K6站，位於祥和路、民安街之間的公有地約0.29公頃住宅區，未來將變更為社會福利設施用地，將可提供224戶社宅；鄰近安坑輕軌K7站，位於安和路一段的0.22公頃的住宅區，也將變更並提供162戶社宅。

城鄉局審議科長許仁成指出，這些社宅基地位處新店安坑地區發展核心，而2處住宅區變更為社會福利設施用地後，除了提供社會住宅使用，也規劃設置日照、托嬰等多元公益設施，後續會由國家住都中心辦理社宅相關事宜。

城鄉局表示，2處變更案5月19日起公開展覽30天，並將於6月6日下午2時於新店區柴埕市民活動中心7樓辦理公開展覽說明會；相關書圖資訊可至新北城鄉發展局網站查詢閱覽。