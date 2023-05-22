台大經濟系昨公布學生會正副會長選舉公報，其中一組候選人政見爆出性別與外貌歧視，引發輿論炸鍋，兩位參選學生道歉也無法平息怒火，對此，輔大醫院家醫科醫師許書華怒批，「確保自己的優越，真的是很自大也自卑的行為！」

台大經濟系學生會昨（21日）公布112學年度正副會長選舉公報，其中第二組候選人的16項政見，充滿對性別及特定族群的歧視，包括「LGBTQ （泛指非異性戀者，包括女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）與狗不得在會中辦打傳說對決」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等，引起軒然大波。

2名學生候選人在「台大交流版社團」發道歉聲明，指對特定族群並無惡意，只是玩笑話、尺寸拿捏不恰當，對造成許多不該有的傷害十分抱歉。但退休警察石明謹看到這道歉聲明更怒，在臉書大批，「不知道自己有惡意，比惡意本身更可怕。」

醫師許書華昨也在臉書表示，蓄意設定藩籬、侵犯特定族群權利自由，來確保自己的優越，真的是很自大也自卑的行為，更指出有些事並不是虧起來鬧起來，說開開玩笑不要太認真就能帶過，因為這可能對別人造成無可承受的傷害，感嘆「面對傲慢，我們不該小心嗎」。