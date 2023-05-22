金管會主委黃天牧表示，今年市場波動比較大，但是有其基本面，最近台股價上漲大概在全球來說仍是數一數二。
黃天牧今日赴立法院財政委員會接受質詢，立委林德福關心近期台股表現，問及黃天牧年初期許台股「展現韌性，穩健前行」，台股至今是否符合期待？之前黃天牧也曾提及，俄烏戰爭、央行升息以及主要國家的經濟成長情形要注意，是否仍是要特別關注？
黃天牧回應，今年的台股波動確實比較大，但是還是有其基本面，包含殖利率、本益比，不過近期台股的表現仍是數一數二。
各國的政經情況還在變化中，還是會特別注意，對於外在的政經情況，台股有其基本面和韌性，上週台股就有相對亮麗的表現，他對台股還是有信心。
林德福表示，近期不免俗出現520行情，三大法人也大量買進。
黃天牧指出，國際情況千變萬化，台灣第一季經濟或出口跟去年比沒有那麼好，但是下半年現在很多人預估還是有信心，台股還是會有好的表現，對於下半年會有比較樂觀的展望。
根據金管會統計，今年第一季外資累計淨匯入單季138億美元。黃天牧表示，外資持股比率大約40.2％，目前無法預測外資匯入的動機，但是近期是多匯入。
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