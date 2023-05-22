🔥 7-8 from the field

🔥 4-5 from deep



Gabe Vincent is on FIRE in Game 3 on TNT! pic.twitter.com/GcvKwDeE9e — NBA (@NBA) May 22, 2023

就算塞爾提克刻意變陣，還是擋不住熱火凶猛火力！22日回到邁阿密進行東區冠軍賽G3的熱火，靠著6人得分達兩位數，從開賽就壓著塞爾提克打，更一度領先到33分，終場熱火128比102痛扁塞爾提克，3勝0敗宣告東決聽牌，塞爾提克落到跟湖人同樣幾乎提前淘汰命運，畢竟過往只要在季後賽落居0比3球隊從未逆轉過。

儘管塞爾提克刻意變陣，改讓懷特取代羅伯特威廉斯先發，可是熱火仍在首節結束前打出9比0小高潮，轉眼取得雙位數領先；來到次節，吉米巴特勒又跟文森、馬丁攜手打出20比7，熱火領先到22分之多，打完上半場，熱火仍以61比46領先。

來到第三節，熱火火力仍無停歇跡象，史特魯斯、文森各進1顆三分球，帶領熱火打出13比2猛攻，熱火74比51大幅領先，就算塞爾提克連喊兩次暫停企圖止血，塞爾提克球員明顯已經無心戀戰，打到第三節還剩4分44秒，熱火已領先33分。

打完前3節，熱火仍以93比63大幅領先，雙方也提前宣告末節進入垃圾時間，塞爾提克不僅讓主力休息，更把前3節都沒上場的普里查德、豪瑟、柯奈等人都在末節先發上場，畢竟塞爾提克總教練馬祖拉早已無計可施，只好提前備戰24日的G4。

文森是熱火今天火力最猛的球員，全場投14中11，含三分球投9中6，攻下全場最高29分，鄧肯羅賓生也替補貢獻22分，馬丁18分，吉米巴特勒16分、8籃板與6助攻，阿德巴約13分，史特魯斯10分；塞爾提克竟以塔圖14分最高，但他投18中6，傑倫布朗也僅12分，「雙探花」同場低迷。